«Крылья Советов» сыграют с «Акроном» контрольный матч 2 октября

«Крылья Советов» и «Акрон» проведут товарищескую игру во время паузы на матчи национальных сборных, сообщила пресс-служба самарского клуба.

Поединок состоится 2 октября на клубной базе «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 16.00. Контрольный матч пройдет без зрителей.

«Крылья Советов» с 11 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (8 очков) находится на 13-й позиции.

9 октября тольяттинцы на выезде сыграют с «Ростовом» в 10-м туре чемпионата России. «Крылья Советов» днем позже встретятся со «Спартаком» в Самаре.

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