Президент РПЛ Алаев назвал переход Батракова в «Галатасарай» главным летним трансфером лиги

Президент РПЛ Александр Алаев подвел итоги летнего трансферного окна в России.

«Главный трансфер? Уход Батракова в «Галатасарай». Также отмечу переход Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак». И, наверное, переход Кристиана в «Краснодар».

Я всегда говорил, что мне хотелось, чтобы Эдуард Сперцян, Алексей Батраков и Александр Головин играли в РПЛ. Но есть реалии жизни, поэтому они играют там, где им на данный момент лучше. Общие итоги трансферного окна? Скажу откровенно, всегда хочется большего, но, опять же, возвращаясь к нашему штату, ситуация тяжелая, и не только со стороны финансов. Не про платежи и условия, тяжело привезти футболистов. То, что делают клубы, — просто уважение», — приводит слова Алаева ТАСС.

Летнее трансферное окно в России закрылось в ночь на 11 сентября. До 25 сентября включительно российские клубы могут подписывать свободных агентов.

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