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Президент РПЛ Алаев назвал переход Батракова в «Галатасарай» главным летним трансфером лиги

Сергей Филин

Президент РПЛ Александр Алаев подвел итоги летнего трансферного окна в России.

«Главный трансфер? Уход Батракова в «Галатасарай». Также отмечу переход Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак». И, наверное, переход Кристиана в «Краснодар».

Я всегда говорил, что мне хотелось, чтобы Эдуард Сперцян, Алексей Батраков и Александр Головин играли в РПЛ. Но есть реалии жизни, поэтому они играют там, где им на данный момент лучше. Общие итоги трансферного окна? Скажу откровенно, всегда хочется большего, но, опять же, возвращаясь к нашему штату, ситуация тяжелая, и не только со стороны финансов. Не про платежи и условия, тяжело привезти футболистов. То, что делают клубы, — просто уважение», — приводит слова Алаева ТАСС.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

Летнее трансферное окно в России закрылось в ночь на 11 сентября. До 25 сентября включительно российские клубы могут подписывать свободных агентов.

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Источник: ТАСС
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Александр Головин
Алексей Батраков
Мирлинд Даку
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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