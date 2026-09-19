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Судейство

Из списка судей ФИФА уберут Москалева, Чебана и Иванова?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владимир Москалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Каждая ассоциация, входящая в Международную федерацию футбола (ФИФА), обязана до 1 октября предоставить список судей-кандидатов в лист ФИФА на 2027 год. Перечень представителей России, видимо, претерпит существенные изменения.

В этом году в число судей ФИФА входили: Егор Егоров (был включен в список впервые), Сергей Иванов (включен в 2014-м), Сергей Карасев (2010), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Владимир Москалев (2019), Алексей Сухой (включен в список впервые), Сергей Чебан (2025), Рафаэль Шафеев (включен в список впервые), Карина Афанасьева (2024), Надежда Горинова (2021), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016).

Одно из главных требований к составителям перечня — регулярная работа претендента судьей в чемпионате своей страны. О Москалеве и Иванове так сказать нельзя: у каждого из них всего по одной игре в РПЛ в этом сезоне. Чебан вообще не работает арбитром. Их уберут из числа рефери ФИФА? Понятно, что судейский комитет РФС автоматически удалит из списка Егора Егорова, который проходит по делу «Торпедо» и давно исключен из арбитров РПЛ.

А вот как выглядит в 2026-м список видеоарбитров ФИФА, представляющих РФС: Сергей Иванов (2021), Василий Казарцев (2023), Сергей Карасев (2021), Кирилл Левников (включен впервые), Артур Федоров (включен впервые), Андрей Фисенко (2025). Последний по известным причинам с зимы уже ничего не судит в российском футболе, его тоже придется исключить.

Для обслуживания 72 матчей чемпионата России-2026/27 были задействованы 39 судей (в прошлом турнире — 43), включая ВАР, АВАР и резервных, 28 ассистентов (в предыдущем розыгрыше — 32) и 16 инспекторов.

В основной и резервный списки РПЛ на сезон-2026/27 изначально включили 27 арбитров. Из них назначения именно в качестве судей получили 25 человек. Не выходили на поле со свистком Чебан и Опейкина.

По суммарному числу назначений лидируют Иван Абросимов и Евгений Буланов — по 12. Только арбитром чаще давали судить Кириллу Левникову, Артему Чистякову, Андрею Прокопову и Иналу Танашеву. Очевидно, что идет замещение возрастных и опытных рефери молодыми. Помимо Прокопова (31 год) и Танашева (29) доверие оказано Станиславу Матвееву (33), Никите Новикову (27), Матвею Заике (24), Даниле Набоке (26), Даниле Каширину (31) и Михаилу Плиско (31).

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Сергей Иванов (судья)
Владимир Москалев
Сергей Чебан
ФИФА
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«Крылья Советов» сыграют с «Акроном» контрольный матч 2 октября
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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