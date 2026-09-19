Из списка судей ФИФА уберут Москалева, Чебана и Иванова?
Каждая ассоциация, входящая в Международную федерацию футбола (ФИФА), обязана до 1 октября предоставить список судей-кандидатов в лист ФИФА на 2027 год. Перечень представителей России, видимо, претерпит существенные изменения.
В этом году в число судей ФИФА входили: Егор Егоров (был включен в список впервые), Сергей Иванов (включен в 2014-м), Сергей Карасев (2010), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Владимир Москалев (2019), Алексей Сухой (включен в список впервые), Сергей Чебан (2025), Рафаэль Шафеев (включен в список впервые), Карина Афанасьева (2024), Надежда Горинова (2021), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016).
Одно из главных требований к составителям перечня — регулярная работа претендента судьей в чемпионате своей страны. О Москалеве и Иванове так сказать нельзя: у каждого из них всего по одной игре в РПЛ в этом сезоне. Чебан вообще не работает арбитром. Их уберут из числа рефери ФИФА? Понятно, что судейский комитет РФС автоматически удалит из списка Егора Егорова, который проходит по делу «Торпедо» и давно исключен из арбитров РПЛ.
А вот как выглядит в 2026-м список видеоарбитров ФИФА, представляющих РФС: Сергей Иванов (2021), Василий Казарцев (2023), Сергей Карасев (2021), Кирилл Левников (включен впервые), Артур Федоров (включен впервые), Андрей Фисенко (2025). Последний по известным причинам с зимы уже ничего не судит в российском футболе, его тоже придется исключить.
Для обслуживания 72 матчей чемпионата России-2026/27 были задействованы 39 судей (в прошлом турнире — 43), включая ВАР, АВАР и резервных, 28 ассистентов (в предыдущем розыгрыше — 32) и 16 инспекторов.
В основной и резервный списки РПЛ на сезон-2026/27 изначально включили 27 арбитров. Из них назначения именно в качестве судей получили 25 человек. Не выходили на поле со свистком Чебан и Опейкина.
По суммарному числу назначений лидируют Иван Абросимов и Евгений Буланов — по 12. Только арбитром чаще давали судить Кириллу Левникову, Артему Чистякову, Андрею Прокопову и Иналу Танашеву. Очевидно, что идет замещение возрастных и опытных рефери молодыми. Помимо Прокопова (31 год) и Танашева (29) доверие оказано Станиславу Матвееву (33), Никите Новикову (27), Матвею Заике (24), Даниле Набоке (26), Даниле Каширину (31) и Михаилу Плиско (31).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1