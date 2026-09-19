Из списка судей ФИФА уберут Москалева, Чебана и Иванова?

Каждая ассоциация, входящая в Международную федерацию футбола (ФИФА), обязана до 1 октября предоставить список судей-кандидатов в лист ФИФА на 2027 год. Перечень представителей России, видимо, претерпит существенные изменения.

В этом году в число судей ФИФА входили: Егор Егоров (был включен в список впервые), Сергей Иванов (включен в 2014-м), Сергей Карасев (2010), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Владимир Москалев (2019), Алексей Сухой (включен в список впервые), Сергей Чебан (2025), Рафаэль Шафеев (включен в список впервые), Карина Афанасьева (2024), Надежда Горинова (2021), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016).

Одно из главных требований к составителям перечня — регулярная работа претендента судьей в чемпионате своей страны. О Москалеве и Иванове так сказать нельзя: у каждого из них всего по одной игре в РПЛ в этом сезоне. Чебан вообще не работает арбитром. Их уберут из числа рефери ФИФА? Понятно, что судейский комитет РФС автоматически удалит из списка Егора Егорова, который проходит по делу «Торпедо» и давно исключен из арбитров РПЛ.

А вот как выглядит в 2026-м список видеоарбитров ФИФА, представляющих РФС: Сергей Иванов (2021), Василий Казарцев (2023), Сергей Карасев (2021), Кирилл Левников (включен впервые), Артур Федоров (включен впервые), Андрей Фисенко (2025). Последний по известным причинам с зимы уже ничего не судит в российском футболе, его тоже придется исключить.

Для обслуживания 72 матчей чемпионата России-2026/27 были задействованы 39 судей (в прошлом турнире — 43), включая ВАР, АВАР и резервных, 28 ассистентов (в предыдущем розыгрыше — 32) и 16 инспекторов.

В основной и резервный списки РПЛ на сезон-2026/27 изначально включили 27 арбитров. Из них назначения именно в качестве судей получили 25 человек. Не выходили на поле со свистком Чебан и Опейкина.

По суммарному числу назначений лидируют Иван Абросимов и Евгений Буланов — по 12. Только арбитром чаще давали судить Кириллу Левникову, Артему Чистякову, Андрею Прокопову и Иналу Танашеву. Очевидно, что идет замещение возрастных и опытных рефери молодыми. Помимо Прокопова (31 год) и Танашева (29) доверие оказано Станиславу Матвееву (33), Никите Новикову (27), Матвею Заике (24), Даниле Набоке (26), Даниле Каширину (31) и Михаилу Плиско (31).