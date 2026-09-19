«Неужели сорванец из «Барсы» не мог помолчать?» «Унион» в шутку переложил вину за 0:7 от «Баварии» на Ямаля
«Бавария» здорово провела заключительный матч перед длительной международной паузой. Мюнхенцы разгромили «Унион» (7:0) в игре 4-го тура Бундеслиги, а нападающий Харри Кейн оформил дубль и установил очередной рекорд.
Снова не заметили соперника
К этой встрече 33-летний английский форвард подходил с 99 голами в Бундеслиге. Отпраздновать юбилейное взятие ворот Кейн смог в первом тайме: на 39-й минуте он реализовал пенальти, который заработал Майкл Олисе. Харри быстрее всех в истории турнира добрался до отметки в 100 голов — за 98 матчей.
«Играя с Майклом Олисе, Луисом Диасом, Джамалом Мусиалой, я знаю, что моменты будут. Спасибо команде и клубу, обладать такой статистикой — это здорово. Давайте продолжим в том же духе», — цитирует слова нападающего Bayern&Germany.
На перерыв «Бавария» ушла, ведя в счете 3:0. А во втором тайме хозяева продолжили атаковать и отличились еще четыре раза — в том числе и Кейн.
Несмотря на дубль и рекорд Харри, лучшим игроком встречи был признан Олисе. Помимо заработанного 11-метрового, француз сделал хет-трик и два ассиста. После финального свистка его публично похвалил главный тренер мюнхенцев Венсан Компани.
«Майкл забивает невероятные голы, но он также очень и очень много работал над завершением атак на тренировках. Даже топ-игрокам нужно нечто большее, чем просто талант, — за этим стоит упорный труд», — сказал бельгийский специалист журналистам.
При Компани «Бавария» уже четвертый раз обыгрывает соперника с разницей в семь или более мячей. Ранее доставалось загребскому «Динамо» (9:2) в 2024-м, «Окленд Сити» (10:0) на клубном ЧМ в 2025-м и «Вольфсбургу» (8:1) в январе 2026-го.
Кто же лучший в мире?
Разгромная победа мюнхенцев вызвала очередное обсуждение предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча». Незадолго до игры «Баварии» высказался Ламин Ямаль, а в его реплике многие заметили явный укол в сторону Кейна.
«Я считаю, награду нужно отдавать лучшему игроку мира — и все. Не игроку, который забил 80 голов, потому что за 80 голов ты получаешь приз лучшему бомбардиру сезона. Это совершенно разные вещи, но люди этого не понимают», — цитирует испанского вингера «Барселоны» Mundo Deportivo.
Пресс-служба «Униона» иронично отреагировала на поражение, напомнив о словах Ямаля.
«Неужели этот 19-летний сорванец из «Барселоны» не мог помолчать? Кейн и Олисе сегодня были в ударе и доказывают, что достойны «Золотого мяча». Пожалуйста, пусть этот твит не будет направлен против «Барселоны». Мы не готовы к гневу каталонцев после этой выездной игры», — говорится в сообщениях берлинского клуба в соцсетях.
Высказался и спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.
«Пиар-кампанию же надо вести. Лучшие — это те игроки, которым такая кампания не нужна», — заявил он в интервью Sky Sport Germany.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|4
|4
|0
|0
|9-2
|12
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|14-2
|10
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|12-3
|10
|
4
|Аугсбург
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|
5
|Байер
|4
|2
|1
|1
|10-5
|7
|
6
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|10-6
|7
|
7
|Эльферсберг
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
8
|Вердер
|4
|2
|1
|1
|8-8
|7
|
9
|РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|9-10
|5
|
11
|Шальке
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
13
|Кельн
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
15
|Штутгарт
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гамбург
|4
|1
|0
|3
|2-13
|3
|
17
|Унион Б
|4
|0
|1
|3
|4-17
|1
|
18
|Боруссия М
|4
|0
|0
|4
|6-16
|0
|9.10
|21:30
|Боруссия Д – Вердер
|- : -
|10.10
|16:30
|Аугсбург – Бавария
|- : -
|10.10
|16:30
|Хоффенхайм – Гамбург
|- : -
|10.10
|16:30
|Майнц – Байер
|- : -
|10.10
|16:30
|Падерборн – Штутгарт
|- : -
|10.10
|16:30
|Унион Б – Эльферсберг
|- : -
|10.10
|19:30
|РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.10
|16:30
|Кельн – Боруссия М
|- : -
|11.10
|18:30
|Фрайбург – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|4
|
|
Филлип Тиц
Майнц
|4
|П
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|3
|0
|0