«Неужели сорванец из «Барсы» не мог помолчать?» «Унион» в шутку переложил вину за 0:7 от «Баварии» на Ямаля

Похоже, слова испанца про «Золотой мяч» разозлили Кейна — и тот быстрее всех в Бундеслиге добрался до отметки в 100 голов.

«Бавария» здорово провела заключительный матч перед длительной международной паузой. Мюнхенцы разгромили «Унион» (7:0) в игре 4-го тура Бундеслиги, а нападающий Харри Кейн оформил дубль и установил очередной рекорд.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 4-й тур.

18 сентября, 21:30. Алльянц Арена (Мюнхен)

Снова не заметили соперника

К этой встрече 33-летний английский форвард подходил с 99 голами в Бундеслиге. Отпраздновать юбилейное взятие ворот Кейн смог в первом тайме: на 39-й минуте он реализовал пенальти, который заработал Майкл Олисе. Харри быстрее всех в истории турнира добрался до отметки в 100 голов — за 98 матчей.

«Играя с Майклом Олисе, Луисом Диасом, Джамалом Мусиалой, я знаю, что моменты будут. Спасибо команде и клубу, обладать такой статистикой — это здорово. Давайте продолжим в том же духе», — цитирует слова нападающего Bayern&Germany.

На перерыв «Бавария» ушла, ведя в счете 3:0. А во втором тайме хозяева продолжили атаковать и отличились еще четыре раза — в том числе и Кейн.

Несмотря на дубль и рекорд Харри, лучшим игроком встречи был признан Олисе. Помимо заработанного 11-метрового, француз сделал хет-трик и два ассиста. После финального свистка его публично похвалил главный тренер мюнхенцев Венсан Компани.

«Майкл забивает невероятные голы, но он также очень и очень много работал над завершением атак на тренировках. Даже топ-игрокам нужно нечто большее, чем просто талант, — за этим стоит упорный труд», — сказал бельгийский специалист журналистам.

При Компани «Бавария» уже четвертый раз обыгрывает соперника с разницей в семь или более мячей. Ранее доставалось загребскому «Динамо» (9:2) в 2024-м, «Окленд Сити» (10:0) на клубном ЧМ в 2025-м и «Вольфсбургу» (8:1) в январе 2026-го.

Кто же лучший в мире?

Разгромная победа мюнхенцев вызвала очередное обсуждение предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча». Незадолго до игры «Баварии» высказался Ламин Ямаль, а в его реплике многие заметили явный укол в сторону Кейна.

«Я считаю, награду нужно отдавать лучшему игроку мира — и все. Не игроку, который забил 80 голов, потому что за 80 голов ты получаешь приз лучшему бомбардиру сезона. Это совершенно разные вещи, но люди этого не понимают», — цитирует испанского вингера «Барселоны» Mundo Deportivo.

Пресс-служба «Униона» иронично отреагировала на поражение, напомнив о словах Ямаля.

«Неужели этот 19-летний сорванец из «Барселоны» не мог помолчать? Кейн и Олисе сегодня были в ударе и доказывают, что достойны «Золотого мяча». Пожалуйста, пусть этот твит не будет направлен против «Барселоны». Мы не готовы к гневу каталонцев после этой выездной игры», — говорится в сообщениях берлинского клуба в соцсетях.

Высказался и спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

«Пиар-кампанию же надо вести. Лучшие — это те игроки, которым такая кампания не нужна», — заявил он в интервью Sky Sport Germany.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября.