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Бавария — Унион счет 7:0: Унион пошутил о вине форварда Барселоны Ямаля в крупном поражении, 18 сентября 2026

«Неужели сорванец из «Барсы» не мог помолчать?» «Унион» в шутку переложил вину за 0:7 от «Баварии» на Ямаля

Максим Клементьев
Фото Reuters
Похоже, слова испанца про «Золотой мяч» разозлили Кейна — и тот быстрее всех в Бундеслиге добрался до отметки в 100 голов.

«Бавария» здорово провела заключительный матч перед длительной международной паузой. Мюнхенцы разгромили «Унион» (7:0) в игре 4-го тура Бундеслиги, а нападающий Харри Кейн оформил дубль и установил очередной рекорд.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 4-й тур.
18 сентября, 21:30. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
7:0
Унион Б

Снова не заметили соперника

К этой встрече 33-летний английский форвард подходил с 99 голами в Бундеслиге. Отпраздновать юбилейное взятие ворот Кейн смог в первом тайме: на 39-й минуте он реализовал пенальти, который заработал Майкл Олисе. Харри быстрее всех в истории турнира добрался до отметки в 100 голов — за 98 матчей.

«Играя с Майклом Олисе, Луисом Диасом, Джамалом Мусиалой, я знаю, что моменты будут. Спасибо команде и клубу, обладать такой статистикой — это здорово. Давайте продолжим в том же духе», — цитирует слова нападающего Bayern&Germany.

На перерыв «Бавария» ушла, ведя в счете 3:0. А во втором тайме хозяева продолжили атаковать и отличились еще четыре раза — в том числе и Кейн.

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Несмотря на дубль и рекорд Харри, лучшим игроком встречи был признан Олисе. Помимо заработанного 11-метрового, француз сделал хет-трик и два ассиста. После финального свистка его публично похвалил главный тренер мюнхенцев Венсан Компани.

«Майкл забивает невероятные голы, но он также очень и очень много работал над завершением атак на тренировках. Даже топ-игрокам нужно нечто большее, чем просто талант, — за этим стоит упорный труд», — сказал бельгийский специалист журналистам.

При Компани «Бавария» уже четвертый раз обыгрывает соперника с разницей в семь или более мячей. Ранее доставалось загребскому «Динамо» (9:2) в 2024-м, «Окленд Сити» (10:0) на клубном ЧМ в 2025-м и «Вольфсбургу» (8:1) в январе 2026-го.

Кто же лучший в мире?

Разгромная победа мюнхенцев вызвала очередное обсуждение предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча». Незадолго до игры «Баварии» высказался Ламин Ямаль, а в его реплике многие заметили явный укол в сторону Кейна.

«Я считаю, награду нужно отдавать лучшему игроку мира — и все. Не игроку, который забил 80 голов, потому что за 80 голов ты получаешь приз лучшему бомбардиру сезона. Это совершенно разные вещи, но люди этого не понимают», — цитирует испанского вингера «Барселоны» Mundo Deportivo.

Пресс-служба «Униона» иронично отреагировала на поражение, напомнив о словах Ямаля.

«Неужели этот 19-летний сорванец из «Барселоны» не мог помолчать? Кейн и Олисе сегодня были в ударе и доказывают, что достойны «Золотого мяча». Пожалуйста, пусть этот твит не будет направлен против «Барселоны». Мы не готовы к гневу каталонцев после этой выездной игры», — говорится в сообщениях берлинского клуба в соцсетях.

Лионель Месси.С Месси, но без Роналду и Рафиньи. France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч»

Высказался и спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

«Пиар-кампанию же надо вести. Лучшие — это те игроки, которым такая кампания не нужна», — заявил он в интервью Sky Sport Germany.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне 26 октября.

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Ламин Ямаль
Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
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32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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ЖК
Г
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 4
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 4
Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 4
П
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 2 1 0
Тим Кляйндинст
Тим Кляйндинст

Боруссия М

 3 0 0
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