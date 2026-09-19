ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» и тульским «Арсеналом» во время международной паузы

ЦСКА проведет два товарищеских матча в период международной паузы, сообщает пресс-служба московского клуба.

27 сентября армейцы сыграют с «Нижним Новгородом» на стадионе «Октябрь», а 4 октября встретятся с тульским «Арсеналом» на базе в Ватутинках.

Оба матча начнутся в 15.00 по московскому времени и пройдут без зрителей.

По итогам девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 ЦСКА набрал 19 очков и делит второе место со «Спартаком» и московским «Динамо» в турнирной таблице. После международной паузы красно-синие 11 октября дома сыграют с «Родиной» в 10-м туре РПЛ.