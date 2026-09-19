Президент РПЛ Алаев: «Мы планируем совместно с РФС работать над улучшением качества судейства»

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о желании улучшить качество работы судей в матчах лиги.

«Первое — безусловно, мне бы хотелось, чтобы лига играла большую роль в судействе в принципе. Второе — мы эту работу с коллегами ведем, и ведем активно. Рад, что есть понимание и с Александром Валерьевичем (Дюковым), и с Максимом Львовичем (Митрофановым), и с Павлом Юрьевичем (Каманцевым). У нас будут большие новости на эту тему. Кадровые перемены? Нет. Речь идет в том числе о роли РПЛ в вопросах судейства. Мы планируем совместно с РФС работать над улучшением качества работы арбитров. Пока детали озвучивать не буду — необходимо согласовать с коллегами из клубов», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

После 9 туров РПЛ первое место в турнирной таблице с 21 очком занимает «Краснодар». На втором месте находится «Спартак» (19 очков), который при равенстве баллов обходит «Динамо» и ЦСКА по дополнительным показателям. Пятое место у «Зенита» (18 очков).

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