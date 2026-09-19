Мостовой о возможном увольнении Диаса из «Родины»: «Думаете, что придет кто-то другой и команда будет на первом месте?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера «Родины» Хуана Диаса.

«Ребят, а вы думаете, что придет кто-то другой и будет с «Родиной» на первом месте? Нет, конечно. Это не зависит от фамилии тренера. Нужно смотреть на футболистов. В «Спартаке», «Краснодаре» и «Зените» сильные игроки — вот они и идут наверху. А от «Родины» вы что хотели? Они сейчас идут на том месте, на котором и должны», — сказал Мостовой «СЭ».

После 9 туров «Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. После международной паузы в следующем, 10-м туре команда 11 октября на выезде сыграет против ЦСКА.