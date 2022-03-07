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Андрей Кобелев сравнил игру «Спартака» против «Динамо» с «Интером» при Антонио Конте

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев сравнил игру «Спартака» с «Интером» при Антонио Конте после московского дерби, которое закончилось в пользу красно-белых (0:2).

— Вам понятно, в какой футбол хочет играть Ваноли?

— В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами.

— Только в роли Лукаку Николсон.

— Ну да. В обороне «Спартак» действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса.

Матч состоялся сегодня, 6 марта, на «ВТБ Арене». «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Динамо» (39) располагается на второй строчке и отстает на два балла от лидирующего петербургского «Зенита», который сыграл на один матч меньше.

Полный комментарий Кобелева «СЭ» читайте здесь

Андрей Кобелев (футбол)
Антонио Конте
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
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7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
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 - : -
7.03 19:00
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