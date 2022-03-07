Андрей Кобелев сравнил игру «Спартака» против «Динамо» с «Интером» при Антонио Конте

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев сравнил игру «Спартака» с «Интером» при Антонио Конте после московского дерби, которое закончилось в пользу красно-белых (0:2).

— Вам понятно, в какой футбол хочет играть Ваноли?

— В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами.

— Только в роли Лукаку Николсон.

— Ну да. В обороне «Спартак» действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса.

Матч состоялся сегодня, 6 марта, на «ВТБ Арене». «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Динамо» (39) располагается на второй строчке и отстает на два балла от лидирующего петербургского «Зенита», который сыграл на один матч меньше.

Полный комментарий Кобелева «СЭ» читайте здесь