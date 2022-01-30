Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил возвращение форварда Федора Смолова в московское «Динамо».

«Не знаю, что и как было у Смолова в «Локомотиве», но его уход — потеря для клуба. Федор — умелый и разносторонний форвард, способный и организовать атаку, и завершить ее. Что уже сумел доказать, уйдя из «Динамо» и встав на ноги в «Урале». Особенно хорош он был в «Краснодаре», где атака строилась вокруг него. Думаю, пока он реализовал себя лишь процентов на 75. Значит, еще есть запас.

Если сумеет стать в «Динамо» лидером, то поможет команде в сражении на финише с «Зенитом». Хотя за место в атаке ему еще придется побороться с молодыми Тюкавиным, Захаряном и Грулевым. А то, что у Смолова, в отличие от Кокорина, есть характер, он уже доказывал", — сказал Романцев.