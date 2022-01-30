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Сегодня, 15:40

Романцев: «Смолов — потеря для «Локомотива»

Олег Романцев прокомментировал переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо»
Александр Львов
Обозреватель

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил возвращение форварда Федора Смолова в московское «Динамо».

«Не знаю, что и как было у Смолова в «Локомотиве», но его уход — потеря для клуба. Федор — умелый и разносторонний форвард, способный и организовать атаку, и завершить ее. Что уже сумел доказать, уйдя из «Динамо» и встав на ноги в «Урале». Особенно хорош он был в «Краснодаре», где атака строилась вокруг него. Думаю, пока он реализовал себя лишь процентов на 75. Значит, еще есть запас.

Если сумеет стать в «Динамо» лидером, то поможет команде в сражении на финише с «Зенитом». Хотя за место в атаке ему еще придется побороться с молодыми Тюкавиным, Захаряном и Грулевым. А то, что у Смолова, в отличие от Кокорина, есть характер, он уже доказывал", — сказал Романцев.

Трибуны. «Поражает: в нашем футболе столько проблем, но мы придумали еще одну — Fan ID». Мнение Романцева

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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Олег Романцев
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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