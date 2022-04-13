Экс-футболист «Спартака» Сабитов заявил, что клуб будет процветать и без легионеров

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов в интервью «СЭ» оценил перспективы красно-белых в случае отъезда иностранных футболистов из команды.

— Насколько сильно команда сейчас зависит от легионеров?

— Команда сильна как команда, в «Спартаке» отдельный футболист может что-то решить, но клуб всегда силен только всей командой.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.