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Экс-футболист «Спартака» Сабитов заявил, что клуб будет процветать и без легионеров

Сабитов оценил перспективы «Спартака» в случае отъезда легионеров
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Ренат Сабитов в интервью «СЭ» оценил перспективы красно-белых в случае отъезда иностранных футболистов из команды.

— Насколько сильно команда сейчас зависит от легионеров?

— Команда сильна как команда, в «Спартаке» отдельный футболист может что-то решить, но клуб всегда силен только всей командой.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Валерий Карпин и&nbsp;Леонид Федун. «Все эти годы на Федуна идут нападки, а он продолжает усердно работать для «Спартака». Сабитов — о Карпине, Макгиди и будущем без легионеров

Ренат Сабитов
Футбол
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Зенит

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Спартак

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Горан Чаушич

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