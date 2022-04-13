Туктамышева считает, что «Зенит» удержит первое место в чемпионате России

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, сохранит ли «Зенит» лидерство в РПЛ.

«Удержит ли «Зенит» первое место? Ой, я в этом так не особо разбираюсь, но команда будет первой!» — приводит слова Туктамышевой «РБ Спорт».

25-летняя фигуристка тренируется под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге и является болельщицей «Зенита».

После 24 туров питерская команда на 3 очка опережает московское «Динамо» (49 очков).