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Сегодня, 22:37

Туктамышева считает, что «Зенит» удержит первое место в чемпионате России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, сохранит ли «Зенит» лидерство в РПЛ.

«Удержит ли «Зенит» первое место? Ой, я в этом так не особо разбираюсь, но команда будет первой!» — приводит слова Туктамышевой «РБ Спорт».

25-летняя фигуристка тренируется под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге и является болельщицей «Зенита».

После 24 туров питерская команда на 3 очка опережает московское «Динамо» (49 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/elizaveta-tuktamy-sheva-zenit-uderzhit-pervoe-mesto-v-chempionate-rossii/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Елизавета Туктамышева
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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