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В Хорватии назвали бедой отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Хорватии по футболу Томислав Дуймович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решения УЕФА по полному отстранению российских клубов и сборных от международных турниров сезона-2022/2023.

«Конечно, это беда, — сказал Дуймович «СЭ». — Клубам хотелось играть в Европе, игрокам хотелось почувствовать радость от футбола и соревнований. Этого не будет — это потеря. Я верю, что российский футбол, как и народ — сильный. Это время, когда РФС нужно будет что-то придумать. Следующий сезон будем другим. Надеемся, что все это пройдет и все нормализуется. Возможно, клубы сейчас начнут ориентироваться на молодежь и не будут покупать иностранцев за сумасшедшие деньги. Возможно, некоторые легионеры сейчас покинут команды из-за бюджета и отсутствия соревнований. Вопросов очень много, только 1 июня станет понятно. Для молодых российских игроков появился шанс показать себя. В этом есть польза».

Ранее УЕФА также объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона.

Женская сборная России не была допущена к участию в чемпионате Европы 2022 года по итогам исполкома УЕФА. Вместо российской национальной команды выступит Португалия.

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;сыграет в&nbsp;Лиге чемпионов-2022/23. Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше
Томислав Дуймович
Футбол
РФС
Сборная Хорватии по футболу
УЕФА
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Дмитрий Полоз

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Матео Кассьерра

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П
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