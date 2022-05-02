В Хорватии назвали бедой отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований

Бывший игрок сборной Хорватии по футболу Томислав Дуймович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решения УЕФА по полному отстранению российских клубов и сборных от международных турниров сезона-2022/2023.

«Конечно, это беда, — сказал Дуймович «СЭ». — Клубам хотелось играть в Европе, игрокам хотелось почувствовать радость от футбола и соревнований. Этого не будет — это потеря. Я верю, что российский футбол, как и народ — сильный. Это время, когда РФС нужно будет что-то придумать. Следующий сезон будем другим. Надеемся, что все это пройдет и все нормализуется. Возможно, клубы сейчас начнут ориентироваться на молодежь и не будут покупать иностранцев за сумасшедшие деньги. Возможно, некоторые легионеры сейчас покинут команды из-за бюджета и отсутствия соревнований. Вопросов очень много, только 1 июня станет понятно. Для молодых российских игроков появился шанс показать себя. В этом есть польза».

Ранее УЕФА также объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона.

Женская сборная России не была допущена к участию в чемпионате Европы 2022 года по итогам исполкома УЕФА. Вместо российской национальной команды выступит Португалия.