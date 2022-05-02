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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты «Арсенала» празднуют гол.
Фото ФК «Арсенал».

«Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Туле завершилась со счетом 2:2.

У хозяев поля мячи забили Сергей Ткачев и Евгений Луценко.

В составе «Нижнего Новгорода» отличились Кирилл Гоцук и Николай Калинский.

«Нижний Новгород» с 29 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата России. «Арсенал», который не выигрывает десять матчей кряду, идет последним, набрав 22 очка.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
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Краснодар – Локомотив
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П
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Арсенал Т

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