«Арсенал» — «Нижний Новгород»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

«Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Туле завершилась со счетом 2:2.

У хозяев поля мячи забили Сергей Ткачев и Евгений Луценко.

В составе «Нижнего Новгорода» отличились Кирилл Гоцук и Николай Калинский.

«Нижний Новгород» с 29 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата России. «Арсенал», который не выигрывает десять матчей кряду, идет последним, набрав 22 очка.