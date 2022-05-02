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Мирзоян: «Трагедии нет, жизнь наша продолжается. У российских ребят появился огромный шанс»

Советник президента РФС прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках
Иван Шитик
Корреспондент
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Советник президента РФС Александр Мирзоян прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Грустно это все, конечно. Во-первых, с такой ситуацией мы не сталкивались, но в футбол играть мы точно будем! Будем продумывать, как правильно построить наш чемпионат в этих условиях. Конечно, те иностранцы, кто хочет играть в еврокубках, уедут, а может, и останутся у нас. Наверное, внутри страны появятся новые соревнования, мы что-нибудь придумаем.

Трагедии нет, жизнь наша продолжается. У российских ребят появился огромный шанс проявить себя, показать, кто на что способен. Отстранили же нас на год, а не на всю жизнь. Впереди будет конференция РФС, а еще до нее исполком. Там уже и будем обсуждать все эти вопросы», — сказал Мирзоян «РБ Спорт».

Кроме этого, сборная России не примет участия в следующем розыгрыше Лиге наций. Национальная команда автоматически займет последнее место в группе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sovetnik-dyukova-o-reshenii-uefa-grustno-e-to-vse-no-my-chto-nibud-pridumaem-igrat-v-futbol-my-tochno-budem/
Александр Мирзоян
УЕФА
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В Хорватии назвали бедой отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Сочи

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П
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Далер Кузяев

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Крылья Советов

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Краснодар

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И К Ж
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