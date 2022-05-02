Мирзоян: «Трагедии нет, жизнь наша продолжается. У российских ребят появился огромный шанс»

Советник президента РФС Александр Мирзоян прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Грустно это все, конечно. Во-первых, с такой ситуацией мы не сталкивались, но в футбол играть мы точно будем! Будем продумывать, как правильно построить наш чемпионат в этих условиях. Конечно, те иностранцы, кто хочет играть в еврокубках, уедут, а может, и останутся у нас. Наверное, внутри страны появятся новые соревнования, мы что-нибудь придумаем.

Трагедии нет, жизнь наша продолжается. У российских ребят появился огромный шанс проявить себя, показать, кто на что способен. Отстранили же нас на год, а не на всю жизнь. Впереди будет конференция РФС, а еще до нее исполком. Там уже и будем обсуждать все эти вопросы», — сказал Мирзоян «РБ Спорт».

Кроме этого, сборная России не примет участия в следующем розыгрыше Лиге наций. Национальная команда автоматически займет последнее место в группе.