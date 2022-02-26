Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Тинькофф Премьер-лиги, в котором красно-белые встретятся с армейцами.

«Очень комфортно начинать сезон с таких игр. Я помню, как мы в 2015 году начинали тоже с дерби, — сказал Широков «СЭ». — У меня так складывалось в карьере, что весенний отрезок начинался с большого матча. Это очень хорошо. Зрители соскучились, футболисты соскучились. Обычно в первом матче эмоции, можно рассчитывать на бесшабашный футбол, где больше может быть моментов и голов. Вот во втором матче обычно эмоции уходят, появляется рациональность. Трудно что-то прогнозировать, но матч может получиться ярким. Для «Спартака» — это значимый матч, первая игра под руководством нового тренера. Должно быть интересно. Думаю, мы завтра увидим новичков красно-белых в составе. Точно должен быть опорник. Может, увидим нового нападающего, но тут тренеру виднее, кто в лучшей форме. Может, выйдет с замены».

Матч пройдет 26 февраля 2022 года на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.