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«Для «Спартака» — это значимый матч, первая игра под руководством нового тренера». Широков — о дерби

Широков поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА в 19-м туре Тинькофф Премьер-лиги
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» и ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Тинькофф Премьер-лиги, в котором красно-белые встретятся с армейцами.

«Очень комфортно начинать сезон с таких игр. Я помню, как мы в 2015 году начинали тоже с дерби,  — сказал Широков «СЭ». — У меня так складывалось в карьере, что весенний отрезок начинался с большого матча. Это очень хорошо. Зрители соскучились, футболисты соскучились. Обычно в первом матче эмоции, можно рассчитывать на бесшабашный футбол, где больше может быть моментов и голов. Вот во втором матче обычно эмоции уходят, появляется рациональность. Трудно что-то прогнозировать, но матч может получиться ярким. Для «Спартака» — это значимый матч, первая игра под руководством нового тренера. Должно быть интересно. Думаю, мы завтра увидим новичков красно-белых в составе. Точно должен быть опорник. Может, увидим нового нападающего, но тут тренеру виднее, кто в лучшей форме. Может, выйдет с замены».
Матч пройдет 26 февраля 2022 года на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Воспитанник ЦСКА Чернов заявил, что сделает все для победы «Спартака» в дерби
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 13
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 5
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Динамо

 5
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Спартак

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 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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