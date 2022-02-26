В субботу, 26 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил форвард Антон Заболотный.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.