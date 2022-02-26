120 лет Николаю Старостину. Выпуск «Века «Спартака» о патриархе красно-белых

В этот день, ровно 120 лет назад, родился Николай Петрович Старостин.

Новый выпуск совместного проекта «СЭ» и «Спартака» посвящен спартаковскому патриарху и его семье. Мы рассказываем об егерьском происхождении братьев и о том, как сложились их футбольные карьеры; о 12 годах в лагерях и жизни после освобождения.

Множество архивных фото, интересных фактов и ярких историй — в нашем выпуске.