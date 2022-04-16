Мешков ошибочно не удалил Егорычева и не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Урал»

На 60-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Урал» (3:1) арбитр Виталий Мешков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей и не удалил с поля Андрея Егорычева. Тот ударил Ивана Сергеева ногой в лицо. При этом, если судья определил бы, что Егорычев не пытался сыграть в мяч, могла бы идти речь о лишении соперника явной возможности забить гол.

«Зенит» — «Урал». Скриншот трансляции.

«Зенит» — «Урал». Скриншот трансляции.

Формулировка судьи, объяснявшая бы удаление, имела бы значение для КДК, который установил бы срок дисквалификации. Но теперь и устанавливать нечего, потому что Егорычев в том эпизоде избежал красной карточки.

«Зенит» — «Урал». Скриншот трансляции.

Отмечу, что Сергеев в момент удара Малкома по воротам не находился в положении «вне игры». Он не забежал за линию офсайда — чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на игрока «Урала», который находился ближе к угловому флагу.

Странно, что в действия Мешкова не вмешались видеоассистенты Владимир Москалев и Дмитрий Сафьян.