«Зенит» победил «Урал» и восстановил отрыв в 3 очка от «Динамо»

«Зенит» победил «Урал» и сохранил лидерство в чемпионате России

«Зенит» победил «Урал» на своем поле в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 3:1.

Счет в матче открыл полузащитник питерцев Клаудиньо. Вратарь «Урала» отбил пенальти в исполнении бразильца, но хавбек добил мяч в пустые ворота.

Затем преимущество «Зенита» в первом тайме увеличил нападающий Юри Алберто.

Во втором тайме гол забил вышедший на замену форвард Артем Дзюба. 33-летний форвард в чемпионате России не забивал в восьми матчах подряд. В последний раз в РПЛ он забивал в ноябре 2021 года в игре против «Нижнего Новгорода».

В конце встречи гол престижа в составе «Урала» забил полузащитник Юрий Железнов.

«Зенит» набрал 55 очков и вновь оторвался от идущего на втором месте «Динамо» на три очка.

«Урал» остался в зоне вылета. Команда Игоря Шалимова занимает 15-е место (21 очко).