Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:27

«Зенит» победил «Урал» и восстановил отрыв в 3 очка от «Динамо»

«Зенит» победил «Урал» и сохранил лидерство в чемпионате России
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 апреля. «Зенит» — «Урал» — 3:1.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» победил «Урал» на своем поле в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 3:1.

Счет в матче открыл полузащитник питерцев Клаудиньо. Вратарь «Урала» отбил пенальти в исполнении бразильца, но хавбек добил мяч в пустые ворота.

Затем преимущество «Зенита» в первом тайме увеличил нападающий Юри Алберто.

Во втором тайме гол забил вышедший на замену форвард Артем Дзюба. 33-летний форвард в чемпионате России не забивал в восьми матчах подряд. В последний раз в РПЛ он забивал в ноябре 2021 года в игре против «Нижнего Новгорода».

В конце встречи гол престижа в составе «Урала» забил полузащитник Юрий Железнов.

«Зенит» набрал 55 очков и вновь оторвался от идущего на втором месте «Динамо» на три очка.

«Урал» остался в зоне вылета. Команда Игоря Шалимова занимает 15-е место (21 очко).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Урал
Голы
Клаудиньо, 12 (1:0), Юри Алберто, 37 (2:0), Дзюба, 78 (3:0), Железнов, 83 (3:1)
Нереализованный пенальти
Клаудиньо 12
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Сутормин, 57) Алип Барриос Клаудиньо (Вендел, 73) Кузяев (Оздоев, 57) Юри Алберто (Ерохин, 81) Малком Сергеев (Дзюба, 72)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев (Подберезкин, 79) Аугустыняк Гаджимурадов (Железнов, 65) Мишкич Шатов Магомадов (Колесниченко, 46) Бикфалви (Агеев, 79)
Предупреждения
Круговой 26’, Кузяев 51’, Малком 53’, Чистяков 71’  -  Кузьмичев 11’, Магомадов 16’, Егорычев 45’, Бикфалви 66’
Судьи
Мешков (Дмитров) Елеференко (Москва) Образко (Ставрополь)
ВАР
Москалев (Воронеж) Сафьян (Москва)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
ФК Зенит
ФК Урал
3
31
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Лещенко: «Динамо» трудно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»
Шалимов: «Надеялись выдержать натиск «Зенита», но на десятой минуте получили дурацкий пенальти
«Зенит» не отпустит чемпионство». Канчельскис — о победе над «Уралом»
«Зенит» — «Урал»: судья ошибочно не удалил игрока гостей и не назначил пенальти
Кучаев не сыграет со «Спартаком». Игрок попал в заявку на матч
«Зенит» — «Урал»: все голы матча 25-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, 25-й тур: «Зенит» обыграл «Урал», «Спартак» примет «Рубин» и другие матчи

«Зенит» — «Урал»: все голы матча 25-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости