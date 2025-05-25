Бывший футболист «Краснодара» Тубич не смог поздравить Галицкого с чемпионством

Бывший футболист «Краснодара» Неманья Тубич в разговоре с «СЭ» поздравил клуб с победой в РПЛ.

«Я очень рад за «Краснодар» и Сергея Галицкого. Он и клуб это заслужили. Буду ли поздравлять Сергея Николаевича? К сожалению, у меня нет его номера», — сказал Тубич «СЭ».

24 мая «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.