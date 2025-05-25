Сафонов поздравил болельщиков «Краснодара» с чемпионством

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу своего бывшего клуба «Краснодара» в чемпионате России-2024/25.

«Хочу поздравить всех болельщиков футбольного клуба «Краснодар» с первым трофеем, с первым чемпионством. Надеюсь, не последним. Очень сегодня переживал, потому что смотрел матч, как раз у нас был заезд на базу. Не мог я оставить пацанов без внимания и выходил на свой финал уже в хорошем настроении, потому что успел поболтать с ребятами после финального свистка», — сказал Сафонов в Telegram-канале.

Сафонов добавил, что ему показали медали и трофей, после чего он понял — не может отставать от своих бывших коллег по «Краснодару» и должен тоже выигрывать трофеи.

«Краснодар» впервые стал чемпионом страны. Вечером 24 мая Сафонов с «ПСЖ» обыграл «Реймс» со счетом 3:0 и одержал победу в финале Кубка Франции.