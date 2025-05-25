Барриос считает, что в завершившемся сезоне у «Зенита» не было позитивных моментов

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что позитивных моментов для петербургского клуба в завершившемся сезоне не было.

«Один позитивный момент для «Зенита» в этом сезоне ? Думаю, ни одного. Мы проиграли Кубок России и чемпионат, это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год. Нам нужно будет много обдумать, работать еще сильнее, и, надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся побед», — сказал Барриос ТАСС.

Барриос также заявил, что цель «Зенита» — бороться за кубок и лигу в каждом сезоне, включая следующий.

В чемпионате России «Зенит» стал серебряным призером, а в FONBET Кубке России клуб выбыл на стадии финала «пути РПЛ».