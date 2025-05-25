Барриос считает, что в завершившемся сезоне у «Зенита» не было позитивных моментов
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что позитивных моментов для петербургского клуба в завершившемся сезоне не было.
«Один позитивный момент для «Зенита» в этом сезоне ? Думаю, ни одного. Мы проиграли Кубок России и чемпионат, это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год. Нам нужно будет много обдумать, работать еще сильнее, и, надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся побед», — сказал Барриос ТАСС.
Барриос также заявил, что цель «Зенита» — бороться за кубок и лигу в каждом сезоне, включая следующий.
В чемпионате России «Зенит» стал серебряным призером, а в FONBET Кубке России клуб выбыл на стадии финала «пути РПЛ».
Источник: ТАСС
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|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|
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|2
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|
9
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|5
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|
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|2
|4
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|
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|1
|6
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|9
|
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|2
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|8
|
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|5
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|8
|
14
|Локомотив
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|1
|4
|4
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|
15
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|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
|19:30
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|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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