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Хохлов — о возможном серебре «Динамо»: «Нужно выигрывать матчи, а с этим проблемы»

Хохлов отреагировал на крупное поражение «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупное поражение команды в матче с «Крыльями Советов» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Крылья Советов» сегодня явно были сильнее и победили заслуженно. Что касается «Динамо», то нужно разбираться внутри команды, говорить со стороны тяжело. С командой явно что-то происходит, потому что в осенней части она демонстрировала другой футбол. Впереди еще две игры. В них нужно брать очки, смотреть на то, как сыграет соперник. Но, чтобы завоевать серебро, нужно выигрывать оставшиеся матчи, с чем последнее время проблемы", — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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