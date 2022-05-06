Бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупное поражение команды в матче с «Крыльями Советов» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Крылья Советов» сегодня явно были сильнее и победили заслуженно. Что касается «Динамо», то нужно разбираться внутри команды, говорить со стороны тяжело. С командой явно что-то происходит, потому что в осенней части она демонстрировала другой футбол. Впереди еще две игры. В них нужно брать очки, смотреть на то, как сыграет соперник. Но, чтобы завоевать серебро, нужно выигрывать оставшиеся матчи, с чем последнее время проблемы", — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.