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Масалитин: «Слова Эджуке расходятся с делами. На днях говорил, что ЦСКА для него второй дом»

Масалитин поделился мнением о возможном переходе Эджуке в «Герту»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном переходе нападающего Чидеры Эджуке в «Герту». Он отметил, что последнее время 24-летний нигериец стал получать меньше игрового времени.

«С появлением Карраскаля Эджуке стали использовать реже, — приводит слова Масалитина «Чемпионат». — Слова Эджуке расходятся с делами. На днях говорил, что ЦСКА для него второй дом. Возможно, стал чувствовать себя обделенным. Чидера был лидером, приносил клубу массу пользы«.

По его мнению, Эджуке сильнее полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Эджуке заслуживает места на поле на своем левом фланге. Для ЦСКА это точно потеря. Чидера за счет своего мастерства мог решить, обострить и создать моменты. В команде с конца прошлого года намечаются проблемы в созидании и завершении атак», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4742597-masalitin-slova-edzhuke-rashodyatsya-s-delami-na-dnyah-govoril-chto-cska-dlya-nego-vtoroj-dom.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Герта
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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