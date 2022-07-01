Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход нападающего Матео Кассьерры в «Зенит»

«Уход Матео — огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед. «Зенит» становится чемпионом каждый год. Если игрока зовут в такую большую команду, это плюс для него. Это говорит о том, что ты хороший полезный нападающий. В прошедшем сезоне Кассьерра был хорош в «Сочи», он очень сильно нам помогал. Желаю Матео удачи и всего самого хорошего в будущем!» — сказал Нобоа «СЭ».

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.