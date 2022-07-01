Нобоа: «Уход Кассьерры — огромная потеря для нас. Он был очень хорош в «Сочи»
Нобоа отреагировал на переход нападающего Матео Кассьерры в «Зенит»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход нападающего Матео Кассьерры в «Зенит»
«Уход Матео — огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед. «Зенит» становится чемпионом каждый год. Если игрока зовут в такую большую команду, это плюс для него. Это говорит о том, что ты хороший полезный нападающий. В прошедшем сезоне Кассьерра был хорош в «Сочи», он очень сильно нам помогал. Желаю Матео удачи и всего самого хорошего в будущем!» — сказал Нобоа «СЭ».
Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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