Лапочкин — о вмешательствах ВАР в РПЛ: «Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил ситуацию с частым вмешательством ВАР в стартовых матчах второй части чемпионата России сезона-2025/26.

«Шок, ужас и непонимание! Дискредитация арбитров в поле. Если так дальше пойдет, можно никого не посылать на матчи, а из ВАР-центра в Москве судить игры. Честно, мне кажется, это катастрофический старт. Сложно подобрать какие-то другие слова», — сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

В субботу «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ. За игру было четыре вмешательства ВАР, после двух из них главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, еще после одного — отменил гол «быков».

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