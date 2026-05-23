Мостовой об уходе Дзюбы из «Акрона»: «Еще годик-два поиграет»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об уходе из клуба.

«Ну а что здесь такого? Спокойно отношусь к его уходу. В «Акроне» за ним особо не следил. Думаю, в нашем чемпионате играть он сможет до 40 лет спокойно. Еще годик-два поиграет», — сказал Мостовой «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контракт форварда с клубом заканчивается летом этого года.

37-летний россиянин является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной страны.

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