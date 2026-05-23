Представитель Дзюбы о будущем футболиста: «Думаю, что Артем еще минимум год поиграет»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал «СЭ» решение футболиста покинуть тольяттинский клуб.

Футболист объявил об уходе из команды после завершения ответного VK Видео Переходного матча против «Ротора» (0:1; 2:1 — по сумме двух встреч).

«Контракт заканчивался после этого сезона. Приняли обоюдное решение, что будем двигаться разными дорогами. Думаю, что Артем еще минимум год поиграет. Но где, рассуждать на данный момент рано. Будем смотреть и взвешивать все варианты и предложения. На данный момент конкретики никакой нет», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба выступал за «Акрон» с июля 2024 года. 37-летний нападающий провел за клуб 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 голевых передач.