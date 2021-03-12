Бывший директор департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива» прокомментировал акцию с матерными футболками

Бывший директор департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива» Николай Комаров прокомментировал акцию, которую устроили сотрудники пиар-службы клуба. Они сфотографировались в футболках с матерным выражением.

«Начну с самого важного! Уважаемые болельщики «Локомотива», в наших действиях не было никакого умысла, направленного на нанесение урона имиджу «Локомотива» или его спонсорам, тем более, все это никаким образом не относится ни к кому из вас. Это все бред, в который вас пытаются заставить поверить наши многочисленные «поклонники». Но я никому не советую обижать и издеваться над ребятами из медиакоманды, ведь именно эти парни и девушки самые преданные «Локомотиву» люди! Это они круглосуточно «играют» за букву «Л» на груди и, поверьте, не за самые высокие по рынку зарплаты. А та травля, которую устраивают некоторые бодрые духом усатые биги и прочие якобы беспощадные, продающиеся в базарный день по десятке за пару, обитатели вонючих нор и непорочные босяки нежурналисты, просто омерзительна.

Когда, вечером 4 марта полностью пройдя все формальные процедуры, связанные с моим увольнением по соглашению сторон, я пришел к ребятам на прощальную «пивапиццу», там было больше сорока человек. На «отходную» пришли коллеги и из IT, и из Коммерческого департамента, и других подразделений клуба. Они встретили меня в этих футболках! Маек было меньше, ребят больше... Мне приготовили зеленую. Я надел ее не раздумывая ни секунды, так как эта фраза — абсолютно понятный всем присутствовавшим внутренний мем. Это цитата из моего сообщения Леше Жаркову, руководителю «Локо ТВ», о том какой «мотивационный» ролик, мы должны постараться сделать к ближайшему на тот момент домашнему матчу с «Крыльями Советов», в том числе обсуждали и медиаправа на использование песни «Кино» «Красно-желтые дни».

Конечно, мы люди опытные и понимали, что все, что сейчас есть на цифровых носителях, находится в полушаге от публичной истории. Каюсь, как старший, не сделал предупреждающего объявления, как это бывало раньше. Будет мне уроком. Ребятам, к сожалению, тоже. Да, своим дурацким поступком осложнил жизнь 20 людям и их родным и близким. Но мы сильные и поможем друг другу. Слабые — те, кто даже не сделав попытки разобраться в ситуации, принуждали ребят подписывать «по собственному», пугая вторым вариантом «по-плохому» и всякими препятствиями в дальнейшем трудоустройстве», — написал Комаров в Facebook.