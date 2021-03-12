Шварц сравнил себя с Клоппом и Моуринью: «Если уж говорить об игре слов, то я Russian one!»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос журналистов, которые попросили его сравнить себя с известными европейскими тренерами.

— Моуринью говорил, что он special one, Клопп сказал, что он normal one. А вы?

— Если уж говорить об игре слов, то я Russian one! — заявил Шварц.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 22-го тура российской премьер-лиги. Начало московского дерби запланировано на 19.00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)