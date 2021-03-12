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Шварц сравнил себя с Клоппом и Моуринью: «Если уж говорить об игре слов, то я Russian one!»

12:32
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос журналистов, которые попросили его сравнить себя с известными европейскими тренерами.

— Моуринью говорил, что он special one, Клопп сказал, что он normal one. А вы?

— Если уж говорить об игре слов, то я Russian one! — заявил Шварц.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 22-го тура российской премьер-лиги. Начало московского дерби запланировано на 19.00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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