Шварц сравнил себя с Клоппом и Моуринью: «Если уж говорить об игре слов, то я Russian one!»
12:32
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос журналистов, которые попросили его сравнить себя с известными европейскими тренерами.
— Моуринью говорил, что он special one, Клопп сказал, что он normal one. А вы?
— Если уж говорить об игре слов, то я Russian one! — заявил Шварц.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 22-го тура российской премьер-лиги. Начало московского дерби запланировано на 19.00 по московскому времени.
(Сергей Федоров)
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