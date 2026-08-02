«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд

«Ахмат» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ. Игра пройдет в Грозном и начнется в 20.30 мск.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Силва, Касинтура, Жулио, Самородов, Мелкадзе.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Денисов, Зобнин, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс.