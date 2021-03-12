Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 миллионов рублей
Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к футбольному клубу «Спартак» на 88,3 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, заявление зарегистрировано 11 марта в Арбитражном суде Москвы. Документ пока не принят к производству, подробности требований не раскрываются. Третьими лицами в деле заявлены президент клуба Леонид Федун и первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.
Согласно данным системы «Спарк», компания «Капитальные активы» владеет 22% акций ФК «Спартак». Еще 47,44% находятся в собственности ООО «Спорт-Холдинг». Владельцы остальных 30,56% — «граждане России».
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/aktsioner-moskovskogo-spartaka-podal-k-nemu-isk-na-88-mln-rublej/
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