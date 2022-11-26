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Экс-арбитр ФИФА: «Общество вряд ли готово к тому, что судьи будут выходить после матчей и объяснять свои решения»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможности судей чемпионата России объяснять свои решения журналистам после матчей.

25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.

«Не думаю, что кто-то из судей готов выходить после матча и давать интервью. Не думаю, что и общественность готова, чтобы так происходило. Нужно спрашивать у самих судей и их руководителей.

Отвечал бы я после матчей? У меня никогда не было проблем, чтобы объяснить свое решение. Но в то время в этом не было особой надобности, не было повышенного градуса к судейству. Было проще. Сейчас такое медиапространство, в котором арбитрам проще абстрагироваться, чем объяснять кому-то свое решение. Всегда найдутся недовольные. Общество вряд ли готово к тому, что судьи будут выходить после матчей и объяснять свои решения. Идеальный вариант — можно публиковать переговоры между судьями во время матчей. Это, на мой взгляд, единственный вариант показать открытость судей. Такие материалы интересны", — сказал Николаев «СЭ».

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ф1 (-1.5)

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ТБ 2.5

27%

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Зенит
Спартак

П1

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1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

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Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Александр Алаев
Алексей Николаев
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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