Экс-арбитр ФИФА: «Общество вряд ли готово к тому, что судьи будут выходить после матчей и объяснять свои решения»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможности судей чемпионата России объяснять свои решения журналистам после матчей.

25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.

«Не думаю, что кто-то из судей готов выходить после матча и давать интервью. Не думаю, что и общественность готова, чтобы так происходило. Нужно спрашивать у самих судей и их руководителей.

Отвечал бы я после матчей? У меня никогда не было проблем, чтобы объяснить свое решение. Но в то время в этом не было особой надобности, не было повышенного градуса к судейству. Было проще. Сейчас такое медиапространство, в котором арбитрам проще абстрагироваться, чем объяснять кому-то свое решение. Всегда найдутся недовольные. Общество вряд ли готово к тому, что судьи будут выходить после матчей и объяснять свои решения. Идеальный вариант — можно публиковать переговоры между судьями во время матчей. Это, на мой взгляд, единственный вариант показать открытость судей. Такие материалы интересны", — сказал Николаев «СЭ».

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.