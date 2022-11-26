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Кавазашвили — о назначении Бердыева: «Думаю, что это самое хорошее и адекватное решение руководства «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Думаю, что это самое хорошее и адекватное решение руководства «Сочи». Это прекрасный тренер, умеющий работать на высочайшем уровне. Он жесткий, принципиальный. Это человек, знающий большой футбол в совершенстве. Это здорово!

Чем сможет помочь Бердыев «Сочи»? Главное, что «Сочи» займет достойное место в РПЛ. Они заслужили по итогам прошедшего сезона, чтобы Бердыев вернул их в группу лидеров", — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

Последним местом работы российского специалиста был иранский «Трактор». 24 ноября Бердыев завил, что покидает клуб и собирается вернуться в Россию.

Напомним, что «Сочи» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-zayavil-chto-berdyiev-mozhet-vernut-sochi-v-gruppu-liderov-rpl

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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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