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Судейство

Сегодня, 19:32

Алаев оценил уровень судейства в первой части сезона в РПЛ: «Хочется одинаковых трактовок»

Президент РПЛ Алаев оценил уровень судейства в первой части сезона-2022/23
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Сергей Карасев и футболисты «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в премьер-лиге.

— Карпин говорит, что он практически уверен, что есть рекомендации у судей не свистеть какие-то форы на Комличенко.

— Я уверен, что на судейских брифингах обращали внимание на некоторых футболистов, в том числе, на Комличенко. Я не верю, чтобы сказали не свистеть на нем фолы. А сказали быть просто внимательнее. Были туры, где было большое количество ошибок. В том числе, не исправленных системой ВАР, что тоже расстраивает. В целом мне кажется, что руководство судейского департамента — и Каманцев, и Фурса, и Иванов — проводят большую работу. Я понимаю, в какой ситуации они оказались. Ведь правильно говорят, что судьи — штучный товар. В последнее время выбыло большое количество топовых арбитров. Их тяжело просто заменить. Подключают новых судей, но у них мало опыта, они ошибаются. Что меня расстраивает лично — хочется одинаковых трактовок. Я вижу проблему.

— Мы продолжаем видеть нестыковки в работе ВАР. В чем проблема и что делать для ее устранения?

— Это тяжелейшая система. Это тяжелейшая история. Надо набивать руку. Значит надо больше занятий.

РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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