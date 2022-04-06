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«Всему футбольному миру очевидно, что были приняты неправильные решение». Николаев — об отстранении судей

Бывший арбитр Николаев прокомментировал решение РФС о наказании судей после 23-го тура РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-арбитр Алексей Николаев высказался о решениях внеочередного заседания судейского комитета РФС о наказаниях для арбитров, обслуживавших матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я не в праве обсуждать справедливость решений, принятых РФС. Это неправильно с моей стороны. Для всего футбольного мира было очевидно, что были приняты неправильные решения. Наверное, после этого в отношении этих судей должны были последовать определенные решения. У нас большая нагрузка на арбитров, это всем понятно. Люди работают и на ВАР, и в поле. Потеря любой единицы не проходит бесследно», — сказал Николаев «СЭ».

По итогам заседания, судейский комитет принял решение отстранить арбитров Панина (ЦСКА — «Урал»), Сухого и Любимова («Краснодар» — «Динамо») до конца сезона. Также на один матч отстранен Сергей Карасев («Локомотив» — «Спартак»).

Игорь Панин. Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона

Футбол
РПЛ
РФС
Алексей Николаев
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
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28.02 19:00
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 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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