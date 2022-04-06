Экс-арбитр Алексей Николаев высказался о решениях внеочередного заседания судейского комитета РФС о наказаниях для арбитров, обслуживавших матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я не в праве обсуждать справедливость решений, принятых РФС. Это неправильно с моей стороны. Для всего футбольного мира было очевидно, что были приняты неправильные решения. Наверное, после этого в отношении этих судей должны были последовать определенные решения. У нас большая нагрузка на арбитров, это всем понятно. Люди работают и на ВАР, и в поле. Потеря любой единицы не проходит бесследно», — сказал Николаев «СЭ».

По итогам заседания, судейский комитет принял решение отстранить арбитров Панина (ЦСКА — «Урал»), Сухого и Любимова («Краснодар» — «Динамо») до конца сезона. Также на один матч отстранен Сергей Карасев («Локомотив» — «Спартак»).