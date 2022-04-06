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Судейство

Сегодня, 14:11

Семин: «Практика отстранения судей работает. Надо возвращать Егорова!»

Юрий Семин считает, что практика отстранения судей работает в РПЛ
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Егоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги заседания Судейского комитета РФС.

«Надо возвращать Егорова! Я считаю, что практика отстранений работает. При Егорове было отличное судейство, надо его возвращать», — сказал Семин «СЭ».

За ошибки в матчах 23-го тура Тинькофф РПЛ до конца сезона от работы в чемпионате России были отстранены арбитры Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев пропустит один матч, Павел Шадыханов — два.

Александр Егоров занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с мая 2018 по декабрь 2019 года.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Егоров
Юрий Семин
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Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона

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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

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Динамо

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Краснодар

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Далер Кузяев

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Зенит

 6
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