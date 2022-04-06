Семин: «Практика отстранения судей работает. Надо возвращать Егорова!»

Юрий Семин считает, что практика отстранения судей работает в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги заседания Судейского комитета РФС.

«Надо возвращать Егорова! Я считаю, что практика отстранений работает. При Егорове было отличное судейство, надо его возвращать», — сказал Семин «СЭ».

За ошибки в матчах 23-го тура Тинькофф РПЛ до конца сезона от работы в чемпионате России были отстранены арбитры Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев пропустит один матч, Павел Шадыханов — два.

Александр Егоров занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с мая 2018 по декабрь 2019 года.