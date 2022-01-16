Бывшая девушка Азмуна призвала привлечь уполномоченного по правам ребенка к делу о признании отцовства

Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, рассказала «СЭ» о ходе дела о признании отцовства и взыскания алиментов с футболиста петербургского клуба.

— Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей. Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери.

Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда 26-летний нападающий из Ирана выступал за казанский «Рубин».

Полностью интервью с бывшей девушкой Азмуна читайте на сайте «СЭ»