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«Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение». Азмун игнорирует суд о признании отцовства

Данил Алешин
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Instagram
Адвокат намерен довести иск до конца.

8 декабря в Приморском суде прошло первое заседание по делу Сердара Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов. Ни футболист, ни его представители в зал суда не явились.

Сердар Азмун. Вся сторона Азмуна не явилась на первое заседание суда по делу о признании отцовства

Иск на футболиста подала девушка из Казани по имени Алия. Предположительно, пара познакомилась в 2018 году (когда Сердар играл в «Рубине»), а дочь Азмуна родилась в мае 2021 года.

После этого футболист якобы отказался добровольно признавать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты.

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, как повлияет на судебный процесс возможный трансфер иранца, корреспондент «СЭ» поговорил с адвокатом Алии Андреем Дмитриевым. По его словам, игнорирование суда едва ли поможет Сердару.

— Надеемся, что его все-таки пока оставят в «Зените» согласно действующему договору, который рассчитан до лета, — сказал юрист. — Суд уже все равно идет. И если он покинет «Зенит», то в этом случае у судьи будут сложности с его уведомлением за границей. Это основная проблема. Может быть привлечено Министерство юстиции для его уведомления, но тогда значительно увеличатся сроки, так как документы придется направлять в другое государство. Но мы точно доведем процесс до конца.

— При этом он может не обращать внимания на эти уведомления.

— Если он будет игнорировать суд, решение вынесут по тем материалам, которые есть.

— В случае, если он и на решения не будет обращать внимания, то как его можно заставить выполнять предписания суда?

— Для России действует правовое соглашение о принятии документов, если ответчик проживает или зарегистрирован в Иране. То есть они принимают наше решение суда. В данной ситуации ответчик является гражданином Ирана, поэтому проблем быть не должно.

— Насколько может затянуться процесс, если в нем не будет участвовать Сердар? Возможно ли его закончить до окончания контракта с «Зенитом»?

— Думаю, что до лета должны закончить. Даже без его участия.

Корреспондент «СЭ» также связался с Алией. Девушка рассказала, как относится к возможному трансферу Азмуна и помогает ли Сердар дочери.

— Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения, — рассказывает Алия. — Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «все будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде.

Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей.

Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Арсенал 0
Матч отложен

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
Сердар Азмун
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
30
64
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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П
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 6
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