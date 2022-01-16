«Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение». Азмун игнорирует суд о признании отцовства

Адвокат намерен довести иск до конца.

8 декабря в Приморском суде прошло первое заседание по делу Сердара Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов. Ни футболист, ни его представители в зал суда не явились.

Иск на футболиста подала девушка из Казани по имени Алия. Предположительно, пара познакомилась в 2018 году (когда Сердар играл в «Рубине»), а дочь Азмуна родилась в мае 2021 года.

После этого футболист якобы отказался добровольно признавать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты.

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, как повлияет на судебный процесс возможный трансфер иранца, корреспондент «СЭ» поговорил с адвокатом Алии Андреем Дмитриевым. По его словам, игнорирование суда едва ли поможет Сердару.

— Надеемся, что его все-таки пока оставят в «Зените» согласно действующему договору, который рассчитан до лета, — сказал юрист. — Суд уже все равно идет. И если он покинет «Зенит», то в этом случае у судьи будут сложности с его уведомлением за границей. Это основная проблема. Может быть привлечено Министерство юстиции для его уведомления, но тогда значительно увеличатся сроки, так как документы придется направлять в другое государство. Но мы точно доведем процесс до конца.

— При этом он может не обращать внимания на эти уведомления.

— Если он будет игнорировать суд, решение вынесут по тем материалам, которые есть.

— В случае, если он и на решения не будет обращать внимания, то как его можно заставить выполнять предписания суда?

— Для России действует правовое соглашение о принятии документов, если ответчик проживает или зарегистрирован в Иране. То есть они принимают наше решение суда. В данной ситуации ответчик является гражданином Ирана, поэтому проблем быть не должно.

— Насколько может затянуться процесс, если в нем не будет участвовать Сердар? Возможно ли его закончить до окончания контракта с «Зенитом»?

— Думаю, что до лета должны закончить. Даже без его участия.

Корреспондент «СЭ» также связался с Алией. Девушка рассказала, как относится к возможному трансферу Азмуна и помогает ли Сердар дочери.

— Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения, — рассказывает Алия. — Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «все будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде.

Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей.

Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери.