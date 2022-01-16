«Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение». Азмун игнорирует суд о признании отцовства
8 декабря в Приморском суде прошло первое заседание по делу Сердара Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов. Ни футболист, ни его представители в зал суда не явились.
Иск на футболиста подала девушка из Казани по имени Алия. Предположительно, пара познакомилась в 2018 году (когда Сердар играл в «Рубине»), а дочь Азмуна родилась в мае 2021 года.
После этого футболист якобы отказался добровольно признавать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты.
Чтобы прояснить ситуацию и узнать, как повлияет на судебный процесс возможный трансфер иранца, корреспондент «СЭ» поговорил с адвокатом Алии Андреем Дмитриевым. По его словам, игнорирование суда едва ли поможет Сердару.
— Надеемся, что его все-таки пока оставят в «Зените» согласно действующему договору, который рассчитан до лета, — сказал юрист. — Суд уже все равно идет. И если он покинет «Зенит», то в этом случае у судьи будут сложности с его уведомлением за границей. Это основная проблема. Может быть привлечено Министерство юстиции для его уведомления, но тогда значительно увеличатся сроки, так как документы придется направлять в другое государство. Но мы точно доведем процесс до конца.
— При этом он может не обращать внимания на эти уведомления.
— Если он будет игнорировать суд, решение вынесут по тем материалам, которые есть.
— В случае, если он и на решения не будет обращать внимания, то как его можно заставить выполнять предписания суда?
— Для России действует правовое соглашение о принятии документов, если ответчик проживает или зарегистрирован в Иране. То есть они принимают наше решение суда. В данной ситуации ответчик является гражданином Ирана, поэтому проблем быть не должно.
— Насколько может затянуться процесс, если в нем не будет участвовать Сердар? Возможно ли его закончить до окончания контракта с «Зенитом»?
— Думаю, что до лета должны закончить. Даже без его участия.
Корреспондент «СЭ» также связался с Алией. Девушка рассказала, как относится к возможному трансферу Азмуна и помогает ли Сердар дочери.
— Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения, — рассказывает Алия. — Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «все будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ему добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде.
Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей.
Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7