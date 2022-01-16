Адвокат бывшей девушки Азмуна: «Мы точно доведем процесс до конца»

Адвокат девушки из Казани Андрей Дмитриев рассказал «СЭ» о проблемах в деле о признании отцовства и взыскании алиментов со стороны нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которые могут возникнуть при уходе футболиста из петербургского клуба зимой.

Ранее девушка подала иск к 26-летнему иранцу.

— Надеемся, что его все-таки пока оставят в «Зените» согласно действующему договору, который рассчитан до лета, — сказал юрист. — Суд уже все равно идет. И если он покинет «Зенит», то в этом случае у судьи будут сложности с его уведомлением за границей. Это основная проблема. Может быть привлечено Министерство юстиции для его уведомления, но тогда значительно увеличатся сроки, так как документы придется направлять в другое государство. Но мы точно доведем процесс до конца.

В феврале 2019 года Азмун перешел в «Зенит». Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

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