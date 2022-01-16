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Бывшая девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение»

Данил Алешин
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Instagram

Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, рассказала «СЭ» как проходит общение между ней и иранским футболистом петербургского клуба.

— Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения, — рассказывает Алия. — Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «всё будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ей добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут всё очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде.

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск на 26-летнего иранца с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин».

Полностью интервью с бывшей девушкой Азмуна читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
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ТБ 2.5

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Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

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23%

1.79

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20%

1.70

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Арсенал 0
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ТМ 3.0

18%

1.44

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Сердар Азмун
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  • KirillYuricch1

    от таких статеек в ужас приходишь...мы не знаем не были ли отношения у него с этой бабой, является ли ребенок его дочерью и (есть ли он), кто чт опросил и кто чем болеет, но народу ясно дают понять, что азмун - исчадие ада, а там ангелочек)

    16.01.2022

  • Ю.Ю.

    Пофиг, в этой ситуации, на Азмуна, его бывшую девушку, собаку и частный самолёт, но ребёнок, от этой самой ситуации, страдать не должен.

    16.01.2022

  • FCSM

    В суд на алименты, если отцовство доказано.

    16.01.2022

  • ViktorDiktor 7

    Кержаков, Аршавин, Азмун...

    16.01.2022

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    2
    		 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
    3
    		 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
    4
    		 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
    5
    		 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
    6
    		 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
    7
    		 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
    8
    		 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
    9
    		 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
    10
    		 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
    11
    		 Урал 18 4 7 7 12-18 19
    12
    		 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
    13
    		 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
    14
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    		 - : -
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    		 - : -
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