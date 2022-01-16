Бывшая девушка Азмуна: «Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение»

Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, рассказала «СЭ» как проходит общение между ней и иранским футболистом петербургского клуба.

— Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения, — рассказывает Алия. — Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «всё будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ей добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение... Кажется, тут всё очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде.

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск на 26-летнего иранца с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин».

Полностью интервью с бывшей девушкой Азмуна читайте на сайте «СЭ»