Быстров объяснил, за счет чего «Краснодар» усилился в зимнее трансферное окно, несмотря на отсутствие трансферов

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферной кампании «Краснодара».

«Краснодар» усилился, потому что сохранил всех лидеров. У них будет самая сыгранная команда. Это тоже плюс, может быть. Надо посмотреть, как они начнут. Сохранили лидера — Кордобу. Два нападающих на весь чемпионат хороших, которые могут тащить команду и забивать. Ну или лавочники, которые проявляют себя в компьютерных играх больше, видимо, чем на футбольных полях, со стороны», — сказал Быстров «СЭ».

«Краснодар» после ничьей с «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ набрал 40 очков и по дополнительным показателям обошел в турнирной таблице «Зенит» (40 очков), который опустился на второе место после ничьей с ЦСКА (0:0).