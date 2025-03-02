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Орлов о матче «Зенит» — ЦСКА: «Лучшим в составе питерцев был Мантуан»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

— ЦСКА увез ничью из Питера. Достойная игра москвичей. Команда Николича хорошо подготовилась к этой встрече, оказала достойное сопротивление. Но я бы не преувеличивал роль Пьянича. Он мне не показался первой скрипкой в игре армейцев. Все-таки немного медленный. Хотя культура паса на уровне, неплохо взаимодействует с Обляковым и Файзуллаевым. Вообще москвичи смотрелись физически крепкими, не уступали в борьбе. Правда, и фолили они в два раза чаще хозяев.

Конечно, был у армейцев отличный момент до перерыва. Но как Койта сразу не отдал пас налево, Мусаеву? Почему так затянул? В итоге Мантуан этот пас прервал. Вот Манутана я бы особо отметил! Он был лучшим в составе «Зенита». Его скоростные данные сегодня впечатлили. Вернулся назад и спас команду! Там же выход был два в одного! Но он успел, молодец, физически готов хорошо.

Пока рано тревожиться. Вся борьба только начинается. Соперники тоже будут раскачиваться. Думаю, многое покажет матч со «Спартаком» 17 марта. После него уже можно будет делать выводы. Кто выиграет, тот получит ощутимое психологическое преимущество в золотой гонке. Может быть, даже и хорошо, что сегодня «Зенит» сыграл вничью. Победа была бы несправедливой. Слишком много ошибок совершили и те, и другие.

Кристиян Бистрович и&nbsp;Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (0:0). 1&nbsp;марта. Санкт-Петербург.«Соболев играет, как умеет. Ныряет... Судья его простил». Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА

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ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
Густаво Мантуан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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 5
П
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Зенит

 4
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Маркиньос

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 4
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