Газзаев пожелал всего наилучшего Орлову в его 80-летие: «Блестящий человек»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поздравил экс-игрока «Зенита» Геннадия Орлова с 80-летием.

«Хочу поздравить его с юбилеем и пожелать ему всего наилучшего. Это блестящий человек, который очень многое дал сначала спорту, а затем и журналистике. Он настоящий патриот и потрясающий человек, я с ним очень долгое время дружу. Хочу сказать ему самые теплые слова и пожелать крепкого здоровья, благополучия и радости его семье», — сказал Газзаев «СЭ».

Геннадий Сергеевич Орлов играл за «Зенит» в сезоне 1966 года, проведя 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР. Завершив карьеру футболиста, он стал спортивным журналистом и в 1973 году победил в конкурсе комментаторов, начав свою карьеру на телевидении. Орлов комментировал все крупные мировые соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по футболу и другие значимые турниры. Он долгое время является голосом «Зенита» и важной частью клуба.

Денис Сафронов