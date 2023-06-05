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Сегодня, 11:40

Бышовец считает, что «Зенит» снова должен выиграть РПЛ в следующем сезоне

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о возможном уходе легионеров из петербургского клуба.

«Будет ли для Семака новым вызовом построение новой команды в Питере, если уедут легионеры из «Зенита»? Я не думаю, что из стана сине-бело-голубых уйдут иностранцы. Обстановка в команде рабочая. Семак сумел объединить футболистов. Здесь нет противоречий между легионерами и российскими игроками. В этом и кроется успех «Зенита» в последние годы», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

Также он поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» в следующем сезоне чемпионата России.

«Думаю, что в следующем сезоне на каком-то промежутке чемпионата кто-то из команд может принести проблемы «Зениту», может быть, в самом начале. Но на длинной дистанции «Зенит» снова должен выиграть РПЛ. Условия, в которых работает Семак, можно назвать идеальными, плюс подбор футболистов топ-уровня», — добавил специалист.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Всего сине-бело-голубые 10 раз в истории становились чемпионами страны, включая чемпионат СССР, благодаря чему получили право нанести вторую звезду на клубную эмблему.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-soperniki-mogut-dostavit-problemy-zenitu-v-nachale-sleduyushego-chempionata-no-on-snova-dolzhen-vyigrat-rpl-256452/
Анатолий Бышовец
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РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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