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Шалимов: «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (4:1).

«Ростов» не менял манеры игры, начиная разыгрывать от вратаря при выходе из обороны. В итоге это привело к беде — команда пропустила в самом начале, а уже к 30-й минуте счет был 0:3. Вопрос — для чего такой розыгрыш, к чему он должен привести? И второй момент — все-таки такой футбол для очень высокого класса футболистов. Так играет «Манчестер Сити», но там очень уверенные и высококлассные футболисты, риск оправдан — после такого выхода создают опасные моменты, голы забивают. Что создает «Ростов»? Это вопрос осторожности, одна ошибка может привести к тому, что команда после него, даже уверенно ее переварив, все равно проиграет. Получилось, что «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

ЦСКА впервые с 2018 года завоевал серебро чемпионата России. «Ростов» по итогам минувшего сезона стал четвертым. Золотые медали РПЛ выиграли футболисты «Зенита».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-rostov-uverenno-provedya-sezon-v-reshayushhem-matche-pogorel-na-svoej-manere-igry/
Игорь Шалимов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Зенит

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Квинси Промес

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Спартак

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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 20 1 4
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 28 1 4
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Спартак

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