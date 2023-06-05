Шалимов: «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (4:1).

«Ростов» не менял манеры игры, начиная разыгрывать от вратаря при выходе из обороны. В итоге это привело к беде — команда пропустила в самом начале, а уже к 30-й минуте счет был 0:3. Вопрос — для чего такой розыгрыш, к чему он должен привести? И второй момент — все-таки такой футбол для очень высокого класса футболистов. Так играет «Манчестер Сити», но там очень уверенные и высококлассные футболисты, риск оправдан — после такого выхода создают опасные моменты, голы забивают. Что создает «Ростов»? Это вопрос осторожности, одна ошибка может привести к тому, что команда после него, даже уверенно ее переварив, все равно проиграет. Получилось, что «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

ЦСКА впервые с 2018 года завоевал серебро чемпионата России. «Ростов» по итогам минувшего сезона стал четвертым. Золотые медали РПЛ выиграли футболисты «Зенита».