Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как будет строить отношения со спортивным директором москвичей Желько Бувачем.

— Будет ли Бувач участвовать в тренировочном процессе?

— Бувач всегда рядом с нами. Он хорошо знает команду, это важно. Он входил в тренерский штаб Юргена Клоппа, я его знаю еще с тех времен — я играл у них. Последние 2-3 недели он был активно вовлечен. И сейчас будет принимать участие, у нас доверительные отношения.

— Какой футбол хотели бы видеть в исполнении «Динамо»?

— Я не собираюсь кого-то копировать. Не хотел бы вешать ярлыки, что мы будем играть, как какой-то клуб из топ-лиги. Мы будем отталкиваться от своих возможностей, строить свою команду, развиваться по всем направлениям — по игре в защите, по переходу в атаку и так далее. (Константин Алексеев)