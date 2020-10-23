«Бувач всегда рядом с нами». Новый тренер «Динамо» — о рабочих отношениях со спортивным директором
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как будет строить отношения со спортивным директором москвичей Желько Бувачем.
— Будет ли Бувач участвовать в тренировочном процессе?
— Бувач всегда рядом с нами. Он хорошо знает команду, это важно. Он входил в тренерский штаб Юргена Клоппа, я его знаю еще с тех времен — я играл у них. Последние 2-3 недели он был активно вовлечен. И сейчас будет принимать участие, у нас доверительные отношения.
— Какой футбол хотели бы видеть в исполнении «Динамо»?
— Я не собираюсь кого-то копировать. Не хотел бы вешать ярлыки, что мы будем играть, как какой-то клуб из топ-лиги. Мы будем отталкиваться от своих возможностей, строить свою команду, развиваться по всем направлениям — по игре в защите, по переходу в атаку и так далее. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.