Булыкин: «Сядет ли Тикнизян в «Зените» на скамейку запасных, будет зависеть только от него»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, окажется ли защитник Наир Тикнизян на скамейке запасных в случае перехода из московской команды в «Зенит».

«Это будет зависеть от него. Что мне нравится, это то, что клубы договариваются и происходят такие трансферы, когда всем хорошо: и деньги хорошие, и футболист переходит. А вот будет он играть или нет, уже второй вопрос. Это зависит от многих факторов. Некоторым дают контракты на три года с хорошей зарплатой, и они перестают прогрессировать, перестают вообще играть. Здесь все зависит от футболиста, насколько он морально готов перейти на новый уровень и биться за место под солнцем», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.