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Булыкин: «Сядет ли Тикнизян в «Зените» на скамейку запасных, будет зависеть только от него»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, окажется ли защитник Наир Тикнизян на скамейке запасных в случае перехода из московской команды в «Зенит».

«Это будет зависеть от него. Что мне нравится, это то, что клубы договариваются и происходят такие трансферы, когда всем хорошо: и деньги хорошие, и футболист переходит. А вот будет он играть или нет, уже второй вопрос. Это зависит от многих факторов. Некоторым дают контракты на три года с хорошей зарплатой, и они перестают прогрессировать, перестают вообще играть. Здесь все зависит от футболиста, насколько он морально готов перейти на новый уровень и биться за место под солнцем», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-syadet-li-tiknizyan-v-zenite-na-skameiku-budet-zaviset-tolko-ot-nego-327481/
Дмитрий Булыкин
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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