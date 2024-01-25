В «Твенте» не подтвердили информацию о переходе Угальде в «Спартак». Клубы продолжают вести переговоры

В пресс-службе «Твенте» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что достигнута устная договоренность о трансфере 21-летнего игрока в московский клуб. Сейчас стороны обмениваются документами.

«Угальде переходит в «Спартак»? Мы не можем подтвердить эту информацию. Клубы продолжают вести переговоры», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Угальде в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.