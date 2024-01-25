Деменко посоветовал Промесу вернуться в Россию во избежание экстрадиции из ОАЭ

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о ситуации с форвардом московской команды Квинси Промесом, которому грозит лишение свободы сроком на девять лет по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.

«Насколько я понимаю, если Промес будет находиться в ОАЭ, то его могут экстрадировать в Нидерланды. Наверное, ему лучше перестраховаться и вернуться в Москву, никуда не выезжая. Если суд примет решение не в его пользу, то для Квинси будут закрыты не только Нидерланды, но и ряд других стран. Конечно, эта ситуация давит на него, что бы там ни было», — цитирует Деменко RT.

Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор Промесу по делу о контрабанде кокаина 14 февраля. 24 января в Амстердаме состоялись слушания, в ходе которых прокуратура запросила полузащитнику девять лет тюремного заключения. Футболист 22 января отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ.