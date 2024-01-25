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Сегодня, 17:33

Деменко посоветовал Промесу вернуться в Россию во избежание экстрадиции из ОАЭ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о ситуации с форвардом московской команды Квинси Промесом, которому грозит лишение свободы сроком на девять лет по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.

«Насколько я понимаю, если Промес будет находиться в ОАЭ, то его могут экстрадировать в Нидерланды. Наверное, ему лучше перестраховаться и вернуться в Москву, никуда не выезжая. Если суд примет решение не в его пользу, то для Квинси будут закрыты не только Нидерланды, но и ряд других стран. Конечно, эта ситуация давит на него, что бы там ни было», — цитирует Деменко RT.

Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор Промесу по делу о контрабанде кокаина 14 февраля. 24 января в Амстердаме состоялись слушания, в ходе которых прокуратура запросила полузащитнику девять лет тюремного заключения. Футболист 22 января отправился вместе со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1263233-demenko-promes-spartak-ekstradicii
Квинси Промес
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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